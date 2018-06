NASA vindt organisch materiaal in rotsen op Mars

Het organische materiaal werd gevonden in afzettingsgesteente van een meerbedding op Mars. Het zijn bouwstenen die wijzen op de mogelijkheid van leven op de rode planeet. Daarnaast ontdekte de lander dat de hoeveelheden methaan in de atmosfeer per seizoen verschillen. Dit gas is op aarde een afvalstof geproduceerd door levende organismen. Op Mars is de concentratie in de zomer hoger dan in de winter. Hoewel dit niet direct wijst op leven, zijn de bevindingen volgens NASA een goed teken voor toekomstige missies die zijn gericht op onderzoek naar het oppervlak en de kern van de planeet Mars. De resultaten worden morgen gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science .

Grote ontdekking

Astrobioloog Inge Loes ten Kate van de Universiteit Utrecht was betrokken bij het onderzoek en is erg blij met de bevindingen. ,,Het is best een grote ontdekking. Ik wil voorlopig niet speculeren, want leven is altijd lastig te verklaren. Maar we zijn wel weer een stapje verder in onze zoektocht."



Ten Kate leverde begin maart het artikel in waar zij aan bijdroeg. ,,Het was knap lastig om dat voor me te houden. Dan zaten we in een vergadering en werd er gezegd 'We hebben dit en we hebben dat'. Terwijl ik wist dat we veel meer hadden. Maar dat kon ik nog niet zeggen."



Volgens Ten Kate maakt de vondst een einde aan jarenlange onenigheid over de aanwezigheid van organisch materiaal op Mars. ,,We verwachtten het wel, want er waren al eerder aanwijzingen. Maar tot voor kort werd het nog niet gevonden." De vondst is bovendien van groot belang voor de wetenschap. Ten Kate: ,,Deze toont aan dat er toch een mogelijkheid is dat er leven was op Mars. En als dat er niet was, dan laat het in ieder geval zien dat Mars 1,5 miljard jaar geleden best wel op de aarde leek. Grote vraag is dan: waarom hier wel en daar niet?"