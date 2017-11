NASA-wetenschapper: doemscenario planeet X is een verzinsel

In 2003, 2012 en eerder dit jaar wisten sommige mensen het zeker: de aarde zou vergaan. NASA-wetenschapper David Morrison heeft het er al die tijd druk mee om die geruchten de kop in te drukken. In een deze week verschenen podcast werd hem opnieuw gevraagd of een zogeheten planeet X deze week een einde aan de wereld zou maken. ,,Je vraagt me om een logische verklaring voor een totaal onlogisch idee", zei hij. ,,Zo'n planeet bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal waarschijnlijk ook nooit bestaan. Maar het blijft maar rondzingen."



Het doemscenario van planeet X die de aarde zou verwoesten werd twee maanden geleden al voorspeld door David Meade, een numeroloog. Met behulp van de bijbel berekende dat het einde der tijden in zicht was en wel op 23 september. Toen dat niet gebeurde, werd dat afgedaan als een vergissing en werd 19 november de datum waarop het toch echt zou gebeuren.