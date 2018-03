Natuurkundige Stephen Hawking overleden

‘Bijna 900 km2 aan Nederlandse daken geschikt voor zonnepanelen’

13 maart Nederland kan in 50 procent van de huidige totale elektriciteitsbehoefte voorzien als het alle daarvoor geschikte daken bedekt met zonnepanelen. Dat constateren onderzoekers van Deloitte. Volgens het financieel adviesbureau is er in totaal maar liefst 892 vierkante kilometer aan geschikt dakoppervlak in ons land.