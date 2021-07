Nederlander Oliver (18) mag met rijkste man Bezos mee op ruimtevlucht, wordt jongste astronaut ooit

De Nederlander is dan ook de vierde geboren Nederlander die ooit in de ruimte is geweest, na Lodewijk van den Berg, Wubbo Ockels en André Kuipers. ,,Dit is een droom die uitkomt!” zegt Oliver in het persbericht dat Blue Origin vandaag verspreidde. ,,Ik had hier helemaal niet meer op gerekend, totdat vorige week dat verrassende telefoontje van Blue Origin kwam. Dit is zo onvoorstelbaar gaaf! De vlucht naar en in de ruimte duurt maar tien minuten, maar ik weet nu al dat dit de meest bijzondere tien minuten van mijn leven worden.”