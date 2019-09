'Nederlandse waterstof gaat Chinezen lucht geven'

Of het in China al meteen tot lucratieve contracten komt, is overigens nog maar de vraag. Meestal worden deals lang van tevoren voorgekookt en die aanwijzingen zijn er nu niet. Het vertrouwen van de Chinezen winnen is vooralsnog het belangrijkste doel.



Professor David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit van Eindhoven, denkt dat ons land heel wat te bieden heeft. ,,China is ongelooflijk goed bezig, investeert veel in waterstof. Maar het integreren van alle componenten, daar zijn wij goed in. Zij blinken uit in produceren op grote schaal. Wij zijn innovatiever, creatiever. Onze kennisinfrastructuur is beter.”



HyMove-directeur Theo Hendriks (71) kan dit alleen maar bevestigen. ,,Wij verbinden de waterstofketen. China zit nog lang niet op ons niveau. Ook technisch niet. Onze brandstofcelsystemen zijn tot wel 40 procent zuiniger.”



Smeulders vindt dat Nederland het ijzer moet smeden nu het heet is. ,,Vergeet niet dat Nederland na Duitsland de grootste producent van waterstof is. Die wordt nu nog vooral gebruikt om er kunstmest van te maken. Niet eens duurzaam. De Duitsers maken waterstof uit aardgas. Dat kan dus veel groener.''