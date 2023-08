Nieuw griezelig zeewezen met twintig armen en ‘aardbei-lichaam’ ontdekt nabij Antarctica

met video Van serienum­mer tot ongeopende champagne­fles­sen: 3D-scan geeft uniek beeld van de Titanic

Het meest beroemde scheepswrak ter wereld is op een bijzondere manier tot leven gewekt. Met innovatieve technieken is voor het eerst tot in detail een digitale scan van de Titanic gemaakt. Dat levert unieke 3D-beelden op van het hele schip. Wetenschappers hopen dat het nieuw licht werpt op de oorzaak van de ramp.