Nieuwe dinosaurus met strijdbijl als staart ontdekt in Chili

Dat was het waard, want de vondst is uniek. Het skelet van wat Stegouros Wlengassen zou worden genoemd was voor tachtig procent compleet. Onder andere wervels, schouders, voorpoten en stukken van de schedel werden gevonden in het meest zuidelijke deel van Chili, een hot spot voor fossielen.

Het dier zou bijna twee meter lang moeten zijn geweest, met een korte staart die eindigde in een soort van wapen bestaande uit zeven paar platte, harde stukken verbeende huid. Dit is een unieke eigenschap, schrijven de wetenschappers in Nature; een klop van die staart zou vergelijkbaar zijn met een slag van een strijdbijl, zegt James Kirkland, een Amerikaanse paleontoloog, aan de Amerikaanse krant The New York Times. De vondst is bovendien een nationale trots voor Chili. ,,Dit is zeldzaam voor de wetenschap in ons land en het is slechts het begin”, aldus vinder Alexander Vargas.