Nieuwe planeet ontdekt met beste kans op leven ooit

,,Dit is spannender dan de ontdekking van Proxima Centauri b en bijzonder veelbelovend'', vertelt Emily Rice van het American Museum of Natural History aan Gizmodo. ,,De ster rond de planeet is stiller en minder actief.'' Het probleem met Proxima Centauri b is dat de ster eromheen massa’s ultraviolette en X-stralen uitstuurt die leven op de planeet onmogelijk maken. Dat is bij Ross 128 b niet het geval, de ster is een inactieve rode dwergster.



De nieuwe planeet staat twintig keer zo dicht bij zijn ster als de aarde bij de zon, maar de ster heeft ook maar 17 procent van de oppervlakte van de zon. Door de geringe afstand tot de ster draait Ross 128 b er elke 9,9 dagen omheen. Bovendien komt Ross 128 b steeds dichter naar ons toe en zal de planeet over slechts 79.000 jaar Proxima Centauri b inhalen en de dichtstbijzijnde exoplaneet worden.



De bedoeling is om Ross 128 b te blijven observeren en te ontdekken waar de atmosfeer uit bestaat. De planeet staat zo dicht bij de aarde dat het relatief eenvoudig moet zijn om met de Extremely Large Telescope van ESO op zoek te gaan naar zuurstof in de atmosfeer.