Onderzoek naar langdurige zwangerschappen stopgezet na zes dode baby’s

Er zijn geen internationale afspraken over hoe om te gaan met gezonde zwangerschappen die langer dan veertig weken duren. Over het algemeen wordt aangenomen dat er een groter risico is op bijwerkingen voor moeder en baby na 41 weken. Maar omdat de risico’s klein zijn, was onderzoek naar langdurige zwangerschappen nodig om dat ook statistisch aan te tonen.

Hoewel de bezorgdheid over de bevindingen voor het eerst werden gemeld door de Zweedse televisie afgelopen zomer, weigerden onderzoekers om de resultaten openbaar te maken of met de media te praten totdat hun werk in een medisch tijdschrift was gepubliceerd. Details zijn opgenomen in een proefschrift van een van de onderzoekers, dat onlangs beschikbaar is gesteld op de website van de universiteit van Göteborg.



Het Sahlgrenska-ziekenhuis heeft aangekondigd dat het zijn beleid voor langdurige zwangerschappen wijzigt op basis van de resultaten van de studie. ,,We hebben gewacht op de wetenschappelijke analyse die aantoont dat het echt waar is dat er een groter risico is om tot twee weken na de uitgerekende datum te wachten”, vertelde het hoofd van de bevallingsoperaties in het ziekenhuis aan de Zweedse televisie. ,,Nu zijn we van plan in week 41 in te grijpen bij vrouwen die dan nog niet bevallen zijn.”