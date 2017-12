Onderzoek Oxford: oude botten uit Italië zijn mogelijk van Sinterklaas

Als van de andere botresten kan worden vastgesteld dat deze afkomstig zijn van dezelfde persoon, dan zou dit wel eens een van de grotere ontdekkingen van deze eeuw kunnen zijn.

De botresten worden al sinds 1087 bewaard in de Basiliek van Sint-Nicolaas in de Italiaanse havenstad Bari, waar ze zijn begraven in een crypte onder een marmeren altaar. Een kleiner deel van de botresten is te vinden in de Kerk van Sint-Nicolaas in Lido, Venetië.

Het is de eerste keer dat de botresten op oudheid worden onderzocht. Professor Tom Highham en dr. Georges Kazan, wetenschappers aan de Universiteit van Oxford, hebben hiervoor een klein botfragment uit Bari gebruikt, dat in privébezit is van een Amerikaanse priester. Met behulp van koolstofdatering zijn zij erachter gekomen dat het fragment dateert uit de 4de eeuw voor Christus. Sint-Nicolaas zou in het jaar 343 voor Christus gestorven zijn, wat het mogelijk maakt dat de botten van de heilige afkomstig zijn.

Quote Dit botfragment suggereert dat we mogelijk kijken naar de overblijfselen van Sint-Nicolaas zelf Professor Highham, onderzoeker aan Universiteit van Oxford ,,Vele relikwieën die we hebben bestudeerd bleken te dateren uit een ietwat latere periode dan dat de geschiedenis suggereert'', laat professor Highham in een persverklaring weten. ,,Dit botfragment suggereert daarentegen dat we mogelijk kijken naar de overblijfselen van Sint-Nicolaas zelf."

Goedheiligman

Sint-Nicolaas zou geleefd hebben in Myra, Klein Azië, wat tegenwoordig Turkije is. Volgens de legende was de man die wij tegenwoordig kennen als Sinterklaas, alom bekend om zijn vrijgevigheid. Keizer Dioletianus zou hem ter dood hebben veroordeeld in Myra, waar zijn overblijfselen door christenen werden vereerd. Een groep Italiaanse zeelieden heeft vervolgens in de 11de eeuw na Christus de relikwieën overgebracht naar Bari.

De eigenaar van het onderzochte stuk bot uit Bari heeft meerdere 'botfragmenten van de Sint' in bezit. Het stuk bekken dat nu is onderzocht, is het grootst. Het betreft een deel van het linker schaambeen. Dat gegeven trok de aandacht van een van de onderzoekers, dr. Kazan, omdat de resten die in Bari liggen ook alleen afkomstig zijn van het linkerdeel van het bekken.

Relatie botresten Venetië en Bari

,,De resultaten zijn een stimulans om nu te kijken naar de botresten in Bari en Venetië, zodat we officieel kunnen bevestigen dat de fragmenten afkomstig zijn van dezelfde persoon'', aldus dr. Kazan. ,,We kunnen dit met behulp van dna-tests doen. Het is heel spannend als je bedenkt dat deze relikwieën, die zo oud zijn, wel eens authentiek kunnen zijn.''



De relikwieën in Venetië bestaan uit 500 botfragmenten, waarvan is vastgesteld dat ze gerelateerd zijn aan de collectie in Bari. Dit suggereert dat de relikwieën van dezelfde persoon afkomstig zijn. Onderzoek moet nog uitwijzen of zich ook resten van het bekken tussen de resten in Venetië bevinden.

