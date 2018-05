Onderzoekers maken modelembryo uit stamcellen

Deze zogenoemde modelembryo's tonen voor het eerst zoveel gelijkenis met natuurlijke embryo's dat ze kunnen innestelen in de baarmoeder en zwangerschap kunnen initiëren.



Deze nieuwe methode zou volgens de onderzoekers de deur kunnen openen naar onderzoek naar en kennis over de eerste verborgen processen van het leven, vruchtbaarheidsproblemen en de embryonale oorsprong van ziekten. Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.



Directeur van het MERLN Instituut Clemens van Blitterswijk: ,,Dit onderzoek markeert het begin van een nieuwe biomedische discipline. Met grote hoeveelheden synthetische embryo's kunnen we kennis opbouwen door het testen van nieuwe medische technieken en mogelijke geneesmiddelen. Deze ontwikkeling zal de noodzaak van het gebruik van dierproeven aanzienlijk verkleinen.''