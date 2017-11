'Oneindige supernova' fascineert wetenschappers

Jarenlang gingen wetenschappers ervan uit dat supernova's - sterren die acht keer zo groot zijn als de zon en aan het einde van hun leven ontploffen - langzaam doven. iPTF14hls bewijst echter dat het ook anders kan. De Chinese student Zheng Chuen Wong, stagiair van astronoom Iair Arcavi aan de universiteit van Californië, ontdekte twee jaar geleden dat er iets vreemds mee aan de hand was. De supernova was namelijk meer licht gaan geven dan vlak na de explosie. ,,Hij liet me de data zien", vertelt Arcavi aan space.com . ,,Hij vroeg me: 'Is dit normaal?' en ik zei 'Absoluut niet. Dat is heel vreemd. Supernova's doen zoiets niet.'" In tegenstelling tot andere supernova's lijkt iPTF14hls veel langzamer te verouderen. Na de gebruikelijke 100 dagen zag deze eruit als een supernova van slechts 30 dagen oud. En ook nu, drie jaar na de explosie, geeft hij nog steeds licht.

Puzzel

Toen de wetenschappers in de archieven doken, ontdekten ze dat er al eerder een ontploffing was geweest op precies dezelfde plek in het heelal, in 1954. Met andere woorden: de ster is toen geëxplodeerd, bleef een halve eeuw leven, ontplofte toen weer en is nog altijd niet dood. Wetenschappers begrijpen er niets van. Ze publiceerden over dit raadsel in Nature.



Arcavi en zijn team hopen de komende tijd een antwoord te vinden op de vraag waarom deze supernova zo anders is dan alle andere. Hun telescoop zal in ieder geval de komende twee jaar dag en nacht op het fenomeen gericht staan. Collega's uit Zweden nemen het over zodra iPTF14hls in Amerika buiten beeld raakt en ook een ruimteschip van NASA en de Hubble telescoop zullen een steentje bijdragen. ,,Het is gewoon een puzzel in de lucht", aldus Arcavi's collega Stanford Woosley. ,,Daar leven wij astronomen voor."