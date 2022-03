Op hol geslagen raketonderdeel stort neer op de maan

Het raketonderdeel woog ongeveer vier ton en stortte met zo'n 9000 kilometer per uur op de maan neer. De raket heeft een kleine krater veroorzaakt en een stofpluim gecreëerd. Wetenschappers hopen de komende dagen of weken bevestiging te krijgen.

Bill Gray van het softwareprogramma Project Pluto meldde dat het om een rakettrap van SpaceX zou gaan die in 2015 werd gelanceerd, maar later kwam hij hierop terug. Het gaat waarschijnlijk om een Chinese raket, zegt hij nu. Dat ontkende de Chinese minister van Buitenlandse Zaken in februari van dit jaar. Hij zei dat hun raket was teruggekeerd in de atmosfeer en daar volledig is opgebrand.

Het raketonderdeel werd voor het eerst waargenomen vanaf de aarde in maart 2015. Een door de Nasa gefinancierd ruimteonderzoek in Arizona zag het, maar verloor al snel zijn interesse toen bleek dat het geen asteroïde was. Het raketgedeelte is wat bekend staat als ‘ruimteafval’, dat wordt weggegooid door missies of satellieten zonder voldoende brandstof of energie om terug te keren naar de aarde. Sommige stukken zijn dichter bij ons, net boven de aarde, maar andere, zoals deze, bevinden zich duizenden kilometers verderop in een hoge baan, ver van de atmosfeer van de aarde.

Eerste keer

Het is de eerste keer dat een stuk ruimteafval onbedoeld de maan raakt. De European Space Agency schat dat er nu nog zo'n 36.500 stukken ruimteafval groter dan 10 centimeter door de ruimte vliegen. Het monitoren van de ruimte is duur en de risico’s voor mensen van puin in een hoge baan om de aarde zijn laag. Slechts een handjevol vrijwillige astronomen besteden hun vrije tijd aan het maken van berekeningen. Ze sturen e-mails en waarschuwingen heen en weer en vragen wie zich op de beste locatie op aarde bevindt om een ​​object in de ruimte te spotten.

