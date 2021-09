Piraten of niet, na aankomst op lanceerlocatie staat telescoop nog grotere gevaren te wachten

Zomeruniversiteit ‘Ook in andere planeten­stel­sels is voldoende water aanwezig’

25 juli De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Ewine van Dishoeck speurt naar bouwstenen van leven. Daarvoor richt ze zich vooral op ijskoude, ijle gaswolken waar nieuwe sterren en planeten worden geboren. ,,In vrijwel alle nieuwe zonnestelsels zit voldoende water om een paar duizend oceanen te vullen’’, aldus de hoogleraar.