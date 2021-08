Plotseling ‘massale stranding’ van bruinvissen op Waddeneilanden

Hoe muziek bij de mens kwam: ‘Onlosmake­lijk verbonden met ons ontstaan als soort’

23 mei De mensheid zonder muziek is ondenkbaar. Zij is een van haar belangrijkste wapenfeiten. Musicoloog Michael Spitzer maakt in De muzikale mens een swingende reis door de lange geschiedenis van de muziek. Van de allereerste toon tot een computersymfonie.