Actiegroep Urgenda luidt noodklok: CO2 niet gedaald, 'Parijs' is in gevaar

3:40 De uitstoot van CO2 is sinds 1990 'nul komma nul' gedaald. Dat is in strijd met het Urgenda-vonnis dat werd uitgesproken in 2015. ,,Het kabinet blijft zeggen 'we staan achter het akkoord van Parijs', maar de CO2-uitstoot is nog net zo hoog als in 1990", zegt Marjan Minnesma, directeur van actieorganisatie Urgenda.