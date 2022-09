Prehistorisch skelet met oudste amputatie ooit gevonden in grot Indonesië

In een grot in Indonesië is een 31.000 jaar oud skelet van een mens zonder linkeronderbeen gevonden. Volgens wetenschappers gaat het om de oudste bekende (geslaagde) amputatie. Dat zou betekenen dat de medische kennis in de prehistorie verder ontwikkeld was dan gedacht.