Professor kraakt code van antirimpelcrème die écht werkt

Video Waarom zijn zwangere vrouwen soms zo verstrooid?

29 maart Een zwangere vrouw die vaak haar sleutels kwijt is of in de supermarkt niet meer weet wat ze nou wilde kopen. Het is geen ongewoon verschijnsel dat vrouwen in hun zwangerschap bovengemiddeld verstrooid zijn. Volgens biopsycholoog Renate de Groot (Open Universiteit) heeft dit allemaal te maken met de omega 3-vetzuren. In haar college aan de Universiteit van Nederland* legt ze uit hoe dat zit.