PTSS-patiënten krijgen partydrug mdma als medicijn

Slechts acht oorlogsveteranen krijgen een mdma-behandeling, in ggz-instelling ARQ Centrum ’45 in Oegstgeest. Het project maakt deel uit van een Amerikaans onderzoek – Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies – dat van mdma een geregistreerd geneesmiddel wil maken, en van mdma-therapie een reguliere behandeling. Ook Vermetten streeft dat na. Hij denkt dat het over drie jaar ­zover kan zijn. ,,Het is een uitkomst voor veel ­patiënten.”



Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft toestemming gegeven voor het verstrekken van medicinale mdma, die aan strenge richtlijnen voldoet. Een apotheek in Noor­wegen levert het middel, dat per patiënt enkele honderden euro’s kost.



Mdma bestaat sinds 1912 en leidt zelden of nooit tot verslaving. In de jaren 70 werd al geëxperimenteerd met psychiatrische toepassing ervan. Door de housescene werd het ­populair als partydrug.