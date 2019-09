Radboud-hoogleraar wint pseudo-Nobelprijs voor onderzoek naar ‘vies geld’

Smetvrees

Voss’ advies aan mensen met smetvrees is simpel: gebruik plastic en elektronisch geld. ,,Ik gebruik eigenlijk nooit meer cash geld.’’



Het onderzoek van Voss, die de prijs in een flashy pak van dollarbiljetten in ontvangst nam, past precies in de filosofie van de Amerikaanse wiskundige Marc Abrahams, die de Ig Nobelprijs in 1991 bedacht als parodie op de ‘echte’ Nobelprijs. Eerst lachen, dan nadenken, vond Abrahams. Het ‘gekke zusje’ van de Nobelprijzen is inmiddels uitgegroeid tot een onderscheiding waarvan veel wetenschappers (stiekem) toch hópen dat ze hem krijgen.



Er was ook veel te lachen tijdens de 29ste uitreiking van de prijzen in het Sanders Theatre van de Harvard Universiteit in het Amerikaanse Cambridge. Zo was er een onderscheiding voor de Italiaanse wetenschapper Silvano Gallus, die uitvond dat pizza gezond is. Tenminste, als die in Italië zijn gemaakt en gegeten. ,,We hebben vastgesteld dat pizza-consumptie in Italië beschermt tegen chronische ziekten waarvan we weten dat ze worden beïnvloed door je dieet: maagkanker en hartinfarcten’’, aldus Gallus, die er wel aan toevoegt dat de Italiaanse pizza-ingrediënten deel uitmaken van het zogenoemde Mediterrane dieet, dat bekende gezondheidsvoordelen heeft.