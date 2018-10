Raket SpaceX landt voor het eerst in Californië

Moddervet­te beer 747 is de ongekroon­de koning van Katmai

3 oktober Met zijn dikke buik en ronde oortjes ziet nummer 747 eruit als een ware knuffelbeer. Vergis je niet, we hebben het over een echte bruine beer en de grootste en vetste die in nationaal park Katmai in Alaska rondstruint. En daarmee is 747 gedoodverfd winnaar van Katmai's Fat Bear Week 2018.