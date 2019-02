Recordmissie ten einde: na 15 jaar zwijgt Marsverkenner Opportunity

In juni vorig jaar haperde de communicatie met de Opportunity, nadat een Marsiaanse stofwolk zijn locatie onder een dikke zandlaag bedekte. De afgelopen maanden is meer dan duizend keer geprobeerd de marsrover weer tot leven te wekken. Tevergeefs. Een ultieme poging leverde gisteren evenmin resultaat op. Daarom is vandaag besloten om de missie definitief te staken.



De verkenner bleek na zijn landing in januari 2004 een waar succesnummer voor NASA te zijn. Binnen een paar weken vond hij aanwijzingen dat Mars ooit vloeibaar water herbergde. Onderzoek wees uit dat de Opportunity op de kustlijn van een opgedroogde zoute zee stond. De marsrover vond later nog meer bewijs dat er miljarden jaren geleden water heeft gestroomd op Mars.