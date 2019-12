Restanten van 385 miljoen jaar oud oerbos gevonden in staat New York

Christopher Berry, paleobotanist aan de Universiteit van Cardiff in het Verenigd Koninkrijk, was aanvankelijk sceptisch over de vondst en dacht dat een recente boom in de rots was gegroeid en weggehaald. Eenmaal ter plaatse erkende hij dat de fossielen ,,heel, heel veel ouder’’ waren. Het onderzoeksteam veronderstelt dat het bos door een catastrofale overstroming is vergaan. Bij de grootste bomen zijn ook fossielen van vissen gevonden.