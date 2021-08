Rood pigment in Spaanse grot blijkt aangebracht door Neanderthalers, ruim 60.000 jaar geleden

In 2018 verscheen al een onderzoek in Science waarin het rode okerpigment, gevonden op stalagmieten in Cueva de Ardales, werd bestempeld als werk van Neanderthalers. Sindsdien houdt het de wereld van de archeologie die zich verdiept in de oude tijd flink bezig.

In het onderzoek van drie jaar geleden werd geschreven dat de ‘kunst’ minstens 64.800 jaar oud is, maar de bevinding werd controversieel gevonden. ,,Wetenschappers zeiden dat de pigmenten wellicht een natuurlijke oorzaak hadden”, vertelt Fransisco d’Errico, hoogleraar aan de universiteit van Bordeaux en co-auteur van een nieuw onderzoek dat verscheen in het academische tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).