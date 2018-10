Ruimtesonde ontdekt kilometers lange, heldere strepen op manen van Saturnus

Video Moordmui­zen doden jaarlijks miljoenen vogels op Brits eiland

22 oktober Ruim honderd jaar geleden namen zeelieden per ongeluk muizen mee naar het eiland Gough, dat onderdeel is van het Britse overzeese gebied Sint-Helena, in de Zuidelijke Atlantische Oceaan. Nu vormen de knaagdieren een bedreiging voor de vogels op het eiland.