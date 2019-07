Schatrijke Arabier laat voor drinkwater ijsberg van Zuidpool naar emiraat slepen

Stekende pijn in voet patiënt veroor­zaakt door zeer zeldzame haarsplin­ter

8 juli Artsen op de afdeling spoedeisende hulp van een universiteitsziekenhuis in São Paulo (Brazilië) hebben een uiterst zeldzame splinter aangetroffen in de hiel van een 35-jarige man. Het ging niet om een vlijmscherp stukje hout, metaal of glas maar om een haartje van de patiënt zelf. Haarsplinters komen, zo blijkt uit een publicatie in The Journal of Emergency Medicine, bijna nooit voor. De afgelopen 60 jaar zijn wereldwijd maar 26 gevallen gemeld.