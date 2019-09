Simpelweg gelukkig worden, hoe dóe je dat?

Waarom je nooit zomaar langs een graftombe moet lopen

23 september In de Utrechtse Domkerk ligt het zevenhonderd jaar oude grafmonument van bisschop Gwijde van Avesnes. Het is een zwaar beschadigd stuk zwarte steen en, zacht gezegd, niet het meest aantrekkelijke kunstwerk in de Dom. De meeste bezoekers lopen er dan ook snel voorbij. Toch loont het de moeite even stil te staan bij dit bijzondere grafmonument, vertelt kunsthistorica Sanne Frequin (Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Utrecht) in haar college bij de Universiteit van Nederland.