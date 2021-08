Smelten noordpoolijs complex proces: ‘Kan leiden tot hete zomers en koude winters’

Er is niks mooiers, zegt ze, dan te ontdekken hoe het leven leeft. Fokje Schaafsma is marien bioloog en kijkt vooral naar het leven in de zee, of dat nu dicht bij de kust is of in de diepzee. Ze wil weten wat daar leeft en hoe, wat eten de dieren, en: wie eet wie? De laatste jaren is ze veel bezig in het arctisch gebied. De Noordpool is een wereld op zich, schetst ze, een witte vlakte, met helemaal niks om je heen. Soms is de lucht er blauw, maar vaak bewolkt en grijs.