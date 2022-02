Studenten TU Eindhoven na expeditie in greep Zuidpoolvirus

De Zuidpool maakt een verpletterende indruk op Ewout Hulscher (23) en Oscar Mannens (20). De twee studenten keerden vorige maand via Chili terug van de grootste ijsvlakte op aarde. ,,Het is nog steeds een beetje onwerkelijk’’, zegt Hulscher. Mannens valt hem bij: ,,Het is bizar dat wij zo jong al op het meest afgelegen continent zijn geweest voor onderzoek.’’