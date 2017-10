'Taalprestaties omhoog na een neutje'

Lab Gelderland Nijmeegse onderzoekers: Verkeerde cellen gebruikt in 33.000 onderzoeken

18 oktober NIJMEGEN - In minimaal dertigduizend publicaties hebben wetenschappers per ongeluk de verkeerde cellen gebruikt. Dat is de explosieve uitkomst van een onderzoek van Radboudonderzoekers Willem Halffman en Serge Horbach. ,,Het bizarre is dat het probleem al vijftig jaar bekend is, maar het wordt nog steeds groter.’’