IJsberg twee keer zo groot als Luxemburg op weg naar open zee

Hij scheurde al in juli af, maar bleef daarna op zijn plek en tikte tegen het achtergebleven ijs aan. Dat is niet ongebruikelijk, ijsbergen kunnen jaren op hun plek blijven liggen. Maar inmiddels is er een gat van 18 kilometer tussen de ijsberg en Antarctica ontstaan. De ijsberg is 175 kilometer lang en op sommige plekken 50 kilometer breed.