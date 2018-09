Twentse studenten ontdekken geheim achter ‘water bottle flip’

Het was een megahype eind 2016: de water bottle flip. In elke voetbalkantine oefende er op een gegeven moment wel iemand met een plastic flesje AA-Drink of Spa Blauw in z’n hand. Het was gooien, vallen, lachen, vloeken en opnieuw proberen. Het doel? Een flesje water met een salto perfect laten landen op z’n onderkant. Internet stroomde vol met filmpjes van onze nieuwe nationale sport.

Studenten van de Universiteit Twente namen daar geen genoegen mee: zij doken in de hype en wilden weten: wat is de ultieme flip? „Twee jaar geleden - midden in de hype - kwamen we op het idee”, vertelt Mees Flapper (20). Hij studeert natuurkunde en was benieuwd naar de fysica achter de rage. „We hebben dat voor een project uitgezocht, onder meer door veel slowmotionbeelden te bekijken en berekeningen te maken. Dat leidde ook tot een natuurkundige formule.”

Onder de indruk

Op de UT waren ze onder de indruk van de bevindingen van de eerstejaars. „Tot onze eigen verbazing kwam de professor naar ons toe: of we mee wilden schrijven aan een serieuze wetenschappelijke publicatie. Het was ons eerste project als student! Dus natuurlijk wilden we dat.”

Samen met twee professoren en twee andere UT-medewerkers werd een afgewogen wetenschappelijk artikel geschreven over het onderzoek. Dat werd deze week gepubliceerd in het tijdschrift American Journal of Physics.

Volledig scherm Vijf UT-studenten benaderden de hype wetenschappelijk. Vlnr: Remco Horstink, Anne Meulenkamp, Mees Flapper, Lumen Eek en Pim Dekker. © Emiel Muijderman

Of het onderwerp daar niet te luchtig voor is? Juist niet, zegt de student. „De professoren vonden dit een speelse manier om serieuze natuurkunde te bestuderen. Want we hebben algemene natuurkundewetten toegepast op een hype. Daarnaast is het ook een instrument om de buitenwereld te laten zien dat natuurkunde leuk kan zijn. En worden er misschien nieuwe studenten mee geworven.”

Drie tips voor de ultieme flip