Uniek beeld van ster vlak voor explosie vastgelegd door James Webb-telescoop

Eerste raketlance­ring in West-Europa mogelijk vanuit Nederland te zien

Als een raket naar de ruimte gaat, gebeurt dat meestal vanaf een bekende lanceerbasis als Cape Canaveral (Verenigde Staten), Bajkonoer (Kazachstan) of Kourou (Frans-Guyana). Op maandag worden er voor het eerst satellieten vanuit West-Europa in een baan rond de aarde gebracht. De lancering gebeurt ten zuiden van Ierland, boven de Atlantische Oceaan. De gloed daarvan is mogelijk ook vanuit Nederland te zien, door naar het zuidwesten te kijken.