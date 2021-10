Unieke beelden: zeedrone filmt voor het eerst orkaan van binnenuit

Op de beelden is te zien hoe de zeedrone, die eruitziet als een robotachtige surfplank, tegen vijftien meter hoge golven vecht en windstoten van meer dan 190 kilometer per uur weerstaat.

De zeedrone heeft de naam Saildrone meegekregen en is ontwikkeld door een in de Baai van San Francisco gevestigd bedrijf met dezelfde naam. De Saildrone is de eerste in zijn soort en helpt wetenschappers data te verzamelen over orkanen, zoals windsnelheid en -richting, luchtdruk, temperatuur, zoutgehalte en vochtigheidsgraad.