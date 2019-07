‘Vaak hoor je mensen over Afrika praten alsof het één groot land is’

Jihadex­pert Alde’emeh: Jihadisten terughalen naar Europa is naïef

14 juli De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied in de Zomeruniversiteit. Vandaag deel 1: Het is een schande dat er nog steeds kinderen in jihadistische kampen zitten, vindt universitair onderzoeker Montasser Alde’emeh. We móeten ze helpen. Maar niet hier, omdat er in het Westen nog steeds een voedingsbodem voor radicalisering is.