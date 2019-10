Van illegale handel tot ‘gebroken-hartsyndroom’: alles wat je wil weten over je hart en bloed

China toont particu­lier ontwikkel­de herbruikba­re ruimtera­ket Hyperbola-2

21 oktober De Chinese particuliere ruimtevaartontwikkelaar i-Space heeft, in navolging van het Amerikaanse SpaceX van Teslabaas Elon Musk, een herbruikbare raket gepresenteerd. Een model van de Hyperbola-2 werd afgelopen week getoond op een technologiebeurs in Peking. De raket zal in 2021 voor het eerst worden gelanceerd.