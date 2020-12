Veel vallende sterren verwacht komende nacht

Zomeruniversiteit We demonstre­ren erop los: psycholoog maakt zich zorgen om polarisa­tie

12 juli De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. We trappen af met psycholoog Carsten de Dreu. Tegenstellingen in Nederland lopen fors op. We demonstreren ons suf en schelden elkaar via social media de huid vol. De Dreu ziet niet per se meer conflicten dan vroeger, maar volgens hem is er wel reden om ons zorgen te maken.