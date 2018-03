Vuile lucht heeft invloed op hersenen ongeboren kind

De hersenen van een foetus zijn extra kwetsbaar, doordat ongeboren kinderen nog geen mechanismen hebben om giftige stoffen uit de omgeving te weren. Het was al bekend dat blootstelling aan luchtverontreiniging, met name fijnstof, de longen, het hart en andere organen aan kan tasten. Dit nieuwe onderzoek laat zien dat ook de hersenen tijdens hun ontwikkeling beïnvloed worden door blootstelling aan luchtverontreiniging via de moeder, zelfs als die verontreiniging onder de geldende EU-limieten blijft.



Hoofdonderzoeker Hanan El Marroun zegt dat vrouwen die in verwachting zijn niet in paniek hoeven te raken. ,,De effecten bij zwangere vrouwen die roken zijn veel groter. En tegen iemand die in Rotterdam woont, zou ik niet zeggen dat ze meteen moet verhuizen. Maar ik zou ook niet in Mexico-stad gaan wonen."