Wat het strand ons kan leren: van simpele zeepier tot oeroude fossiel

Wat zegt de wetenschap Hoe slechte darmbacte­riën de kans op een depressie kunnen verhogen

Als we niet goed in ons vel zitten, grijpen we vaak naar dingen als chips en chocola. Maar als je veel bewerkte producten eet, kan je je op lange termijn slechter gaan voelen. Het verhoogt de kans op een depressie.