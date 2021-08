Wereldwijd 235 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp: ‘Wegkijken kan en mag niet’

zomeruniversiteit Hoogleraar over watermana­ge­ment: zoet water schaarser door klimaatver­an­de­ring

15 augustus De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied. Nederland is een kei in het afvoeren van water. Maar zelfs in onze delta wordt zoet water door klimaatverandering schaarser. Hoogleraar Milieutechnologie Huub Rijnaarts: ,,We moeten het water bewaren voor droge tijden.’’