Wetenschap jaar lang centraal in Leiden European City of Science

Het is de eerste keer dat er een Europees wetenschapsevenement wordt gehouden dat een jaar duurt. De Leidse organisatoren omschrijven het als ‘een festival van 365 dagen, boordevol kennis, kunst en kunde, bedoeld voor iedereen met een nieuwsgierige geest’. Het centrale thema luidt dan ook ‘Who knows’, omdat ‘Leiden European City of Science’ draait om ‘nieuwsgierigheid, het stellen van nieuwe vragen en de spannende zoektocht naar antwoorden’.

Het hele jaar door zijn er tentoonstellingen, congressen, workshops, excursies en evenementen. Elke dag heeft een eigen onderwerp. Zo gaat het bijvoorbeeld op 25 februari over blauwe plekken, op 11 maart over propaganda, op 2 juni over de watervlo, op 11 november over nepnieuws en op 23 december over de fractal (meetkundige figuur). Ook zijn er themaweken, zoals de Life Sciences & Health Week, waar wetenschappelijke innovaties in de gezondheidszorg worden gepresenteerd, en de European Space Week.