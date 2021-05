Wetenschapper bouwde deel Hindenburg na en ontrafelt het mysterie van de ramp met de zeppelin

Het was die bewuste 6 mei 1937 een groots spektakel in de Amerikaanse staat New Jersey. Veel toeschouwers en journalisten waren naar de militaire basis Lakehurst gekomen. Daar zou de zeppelin Hindenburg, vertrokken vanuit het Duitse Frankfurt, na een driedaagse reis over de Atlantische Oceaan aankomen.



De zeppelin was vernoemd naar de Duitse veldmaarschalk en latere rijkspresident Paul von Hindenburg. Hij was 245 meter lang en had een diameter van 41 meter. Met 72 slaaphutten aan boord, eetgelegenheden, een lounge en een bar, was de Hindenburg een ‘zwevend paleis’. Het was de grootste zeppelin ooit gebouwd.



Sinds de eerste commerciële vaart was de Hindenburg al 10 keer naar de Verenigde Staten gereisd en zeven keer naar Brazilië.