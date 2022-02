WWF waarschuwt: in 2050 ruim vier keer zoveel plastic in oceaan

Belangrij­ke stap gezet in het onderzoek naar relatie voeding en adhd: ‘Dieet heeft zelfde effect als ritalin’

Dat een streng dieet kinderen met adhd-symptomen kan helpen is bekend, maar dan vooral omdat ouders observeren: mijn kind gedraagt zich anders. Onderzoekers van de universiteit van Wageningen (WUR) hebben nu met behulp van hersenscans aangetoond dat kinderen die minder last hebben van adhd-symptomen na het zogenoemde RED-dieet, meer hersenactiviteit vertonen in een bepaald deel van hun brein.

