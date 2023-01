Ze zijn slim, communiceren en hebben emoties: de bij is een ingenieus wezen om te koesteren

Coronapan­de­mie is voorbij, volgens Duitse topviro­loog Drosten

Volgens de bekende Duitse viroloog Christian Drosten is het einde van de coronapandemie eindelijk bereikt. ,,We zien deze winter de eerste endemische golf van SARS-CoV-2. Naar mijn inschatting is de pandemie over’, zei de viroloog van het Berlijnse Charité-ziekenhuis in een interview met de Duitse krant Tagesspiegel.

