Zonnebrandcrème komt ook ín je lichaam terecht: zo gevaarlijk is dat

In de meeste zonnecrèmes zitten chemische filters, zoals avobenzon en oxybenzon. Deze beschermen de huid tegen schadelijke uv-straling en verbranding.



Uit recent onderzoek van de Amerikaanse medicijnenwaakhond FDA blijkt echter dat deze filters niet alleen op de huid blijven liggen, ze dringen er ook doorheen. Moeten we ons zorgen maken?



Volgens Frank de Gruijl, die aan het Leids Universitair Medisch Centrum onderzoek doet naar de effecten van zonnestralen op de huid, is er geen reden tot paniek.



„Dat door het smeren van zonnebrandmiddelen ingrediënten in zeer lage concentraties in het bloed terechtkomen, is al langer bekend. Maar dat wil niet meteen zeggen dat je er ziek van wordt. Bij verdachte stoffen hangt dat af van de hoeveelheid.’’