‘Aan de sukkel’ of niet, Mathieu van der Poel slaagt glansrijk voor WK-test

Door Daan Hakkenberg



De plank, de val en de rug. Op deze zonnige zondagmiddag aan de Schelde in Antwerpen wordt Mathieu van der Poel gelijk weer herinnerd aan zijn Olympisch nachtmerrie. Na anderhalve maand radiostilte lijkt iedereen vooral geïnteresseerd in de vraag of Van der Poel wel wist of de plank nou wel of niet was weggehaald? (‘Nee. Stom’). En of hij daarover was geïnformeerd? (‘Nee. Het is mij niet verteld, maar het is er over gegaan ’s avonds aan tafel.’)