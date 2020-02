Ackermann klopt Groenewegen en andere topsprinters in openingsrit UAE Tour

Het is pas de tweede editie van de UAE Tour, die vorig jaar ontstond toen besloten werd de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour samen te voegen. In 2019 droeg Primoz Roglic van begin tot eind de leiderstrui, nadat Jumbo-Visma op de openingsdag het sterkst was in een ploegentijdrit. Dit jaar zit er geen race tegen de klok in het routeboek en is Roglic er niet bij. Veel ogen zijn gericht op Chris Froome, die in de Verenigde Arabische Emiraten zijn eerste grote koers rijdt sinds hij bij het verkennen van een tijdrit in de Dauphiné met 54 kilometer per uur tegen een muur botste in juni van vorig jaar. Daarbij brak de Brit toen een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel.



De verwachting is dat er van de komende zes ritten nog in ieder geval drie voor de sprinters zullen zijn.