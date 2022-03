Ackermann troeft concurrentie af met lange sprint en wint voor de tweede keer in Koksijde

Ackermann begon vroeg met zijn sprint in de straten van de Belgische kustplaats en hield het knap vol. Op de meet had hij een wiel voorsprong op de Fransman Hugo Hofstetter, die nipt de Belgische winnaar van vorig jaar Tim Merlier achter zich hield.



Voor de 28-jarige Ackermann is het zijn tweede overwinning in Bredene Koksijde Classic. In 2017 was hij ook al de beste in de Belgische semiklassieker over grotendeels vlakke wegen. De Duitse spurter, die twee ritzeges in de Giro en de Vuelta op zijn naam heeft staan, stond al een tijdje droog. Zijn laatste zege dateerde van 26 augustus 2021, toen hij een etappe in de Deutschland Tour won.