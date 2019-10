Ackermann wint derde rit in Ronde van Guangxi

EK baanwielrennen Hoogland en Lavreysen klasse apart: ‘We tillen sprint naar hoger niveau’

18 oktober Sprinter Jeffrey Hoogland besliste de onderlinge strijd met Harrie Lavreysen op de EK baanwielrennen in Apeldoorn in zijn voordeel. Het was de derde keer dat hij het dit jaar in een belangrijke finale opnam tegen zijn teamgenoot en trainingsmaatje. Twee van de drie keer won hij, maar Lavreysen rijdt in de regenboogtrui van de wereldkampioen.