Adam Yates wint koninginnenrit Catalonië, Kruijswijk verliest halve minuut

De Gendt had dankzij zijn overwinning in de openingsetappe van maandag een voorsprong in het klassement van bijna drie minuten op de pure klimmers. De renner van Lotto Soudal streed op de slotklim voor wat hij waard was en hield uiteindelijk 23 seconden over op de Ier Martin, die nu tweede staat. Yates (27 seconden) staat derde, Kruijswijk bezet op 1.06 de zevende plaats.